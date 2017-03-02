蘇澳清晨火警 叔姪2人嗆傷

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蘇澳鎮一棟民宅今天清晨發生火警，宜蘭縣消防局派遣蘇澳、馬賽、五結等消防分隊前往現場搶救。（翻攝照片）

現場有2人受困，警義消緊急撲滅火勢救人。（翻攝照片）

陳姓叔姪受有輕微嗆傷，經送醫後已無大礙。（翻攝照片）

宜蘭縣消防局在今天（2日）清晨5時26分獲報，在蘇澳鎮頂寮路一棟住宅發生火警，派遣蘇澳、馬賽、五結等消防分隊前往搶救。

警義消抵達現場後，1、2樓冒出濃煙，陳姓叔姪2人在3樓頂樓待援，但因現場巷子太狹小，雲梯車無法進入，所幸燃燒面積不大，現場49名警義消撲滅火勢後，再引導陳姓叔姪下來。

陳姓叔姪受有輕微嗆傷，經送醫後已無大礙，確切的火警發生原因仍待調查。

(中時)