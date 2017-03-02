奧斯卡出包PwC會計師 將不再參與頒獎典禮
美國電影學院院長Cheryl Boone Isaacs表示，在奧斯卡金像獎頒獎典禮上給錯得獎人信封，導致最佳影片頒錯了的普華永道(PricewaterhouseCoopers)會計師，將不會再度參加頒獎典禮。
根據英國《電訊報》(Telegraph)報導，這兩名會計師Brian Cullinan和Martha Ruiz是負責將裝有奧斯卡獎得獎人資訊的信封帶到會場，在典禮中站在舞台兩側，將信封交給頒獎人的人。
Isaacs宣布，這兩人明年將不會再參加奧斯卡頒獎典禮，目前主辦單位美國電影藝術與科學學會(Academy of Motion Picture Arts and Sciences)也在重審和普華永道的合作關係。普華永道是四大國際會計事務所之一，過去83年來都為奧斯卡獎計票。
拿到錯誤的得獎人信封、因此頒錯最佳影片的好萊塢男星華倫‧比提(Warren Beatty)之前就要求，奧斯卡主辦單位向大眾澄清為何會出包。當時比提拿到的是最佳女主角得獎人的信封，而不是真正的最佳影片得獎人信封。普華永道美國部門的董事長Tim Ryan承認，Cullinan拿了錯誤的信封給比提，並且為這起差錯道歉。
普華永道負責在奧斯卡獎投票結束後，立即計票並製作出得獎人名單。Cullinan和Ruiz負責計票、記下得獎人的名字、密封得獎人信封、帶著裝有信封的手提箱到典禮現場，因此這兩人是唯一在典禮前就知道得獎者是誰的人。
英國《獨立報》(Independent)表示，Cullinan在頒發最佳影片時弄混了得獎人信封，而且被人看到他當時正在用手機。
(中時電子報)
文章來源：PwC auditors behind Oscars best film fiasco will not work with the awards again, Academy president says
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