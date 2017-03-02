陳喬恩腫一圈被譏笑 大方認「貪吃胖了」
女星陳喬恩近年來在大陸事業發展有成，而她近日出席活動時，卻被譏笑「得罪造型師」，加上她所穿的衣服讓她看來宛如孕婦、腫了一圈被虧胖，但陳喬恩不在意，更大方到網友下方留言，坦承自己就是「貪吃胖了！」
陳喬恩近來出席公開場合，因為一身寬鬆黑色平口禮服，加上造型與妝髮，從頭到腳她被虧是一口氣得罪了「造型師、服裝師以及攝影師！」她被笑胖到和孕婦一樣。
但向來很做自己的陳喬恩，這回也沒打算否認變胖，她在網友底下留言「小姐姐就是貪吃胖了！」還放上小籠包照片，超級可愛的反應反而受到更多支持。
(中時電子報)
關鍵字：陳喬恩、
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