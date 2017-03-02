沙國國王訪印尼 與佐科威自拍影片夯

沙烏地阿拉伯國王沙爾曼昨天抵達印尼雅加達，展開參訪。印尼總統佐科威冒雨親迎貴賓，展現誠意。沙爾曼此行將與印尼討論沙國250億美元投資煉油廠及石化設施的計劃。

沙爾曼（King Salman bin Abdulaziz Al Saud）抵達印尼後，受到印尼總統佐科威以及雅加達省長鍾萬學的歡迎。

當沙爾曼一行人抵達印尼茂物（Bogor）總統行宮時，正巧碰上大雨，迎接貴賓來訪的佐科威雖然也有拿傘，但為了表示誠意，他把雨傘交給隨扈，用右手緊緊扶著沙爾曼進入總統行宮，自己身體的左半側卻淋溼了。這張照片上傳網路後，引來許多網友按讚。

此外，佐科威也利用空檔時間，自拍一段他在總統行宮內的談話，並邀請沙爾曼加入自拍，透過鏡頭表達此行感想。印尼總統和沙烏地阿拉伯國王的自拍影片上傳網路後，引來網友熱烈轉載。

沙爾曼此行和佐科威除了將討論沙國250億美元投資印尼煉油廠及石化設施的計劃外，雙方也將討論文化、醫療服務、宗教事務以及安全議題的合作。雙方預計將簽署10項瞭解備忘錄（MOU）。

佐科威在雙邊會談上表示，對於印尼而言，不論是彼此人民之間或是經濟、政治上的交往，沙烏地阿拉伯是印尼在中東地區的重要夥伴。

他說，沙爾曼的來訪是提升雙方關係的一個起點，印尼和沙烏地阿拉伯因伊斯蘭、友愛和合作關係團結在一起。

沙爾曼則表達他對佐科威盛情接待的感謝，他希望藉由此行提升兩國間在各領域的雙邊關係，也祈禱真主保佑雙方合作成功。1060302

(中央社)