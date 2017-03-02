陸嚴防美國在台灣部署薩德

美國「薩德」戰區高空飛彈防禦系統。（取自美國陸軍官網）

薩德系統部署地點。(記者藍孝威整理)

南韓國防部前宣布，已與南韓樂天集團簽署部署薩德的換地協議，此地將供美軍部署「薩德」反飛彈系統，南韓也成為首個在美境外部署薩德系統國家。「打擊樂天懲罰韓國，中國別無選擇」中韓關係面臨「準斷交」。對此，政治大學政治學系博士蔡增家接受媒體採訪時表示，中國早知薩德入韓不可逆轉，高姿態喊話是要讓美國了解中國底線，並防止美國在其他國家部署薩德系統，尤其是台灣。

根據《中評社》報導，蔡增家表示樂天集團雀屏中選的原因在於，相比三星、現代等財團來說，樂天主要收入以韓國市場為主，在中國投資明顯較少。美國部署薩德的原因是針對北韓，而美國急著底定的原因在於，韓國目前親中的在野黨聲勢佳，可能贏得下次總統大選，到時薩德部署恐產生變數。

南韓國防部與樂天集團簽署的協議，以京畿道南楊州市的軍用地塊，等價交換位於慶尚北道星州郡的「樂天天山高球場」，用於部署薩德。據悉，美國將把部署在本土德州布利斯堡（Fort Bliss）陸軍基地的4套「薩德」系統中的1套轉移至高球場。

對於薩德入韓，大陸外交部發言人耿爽在記者會上表示中方反對意志是堅定的，將堅決採取必要措施維護自身安全利益。民間更倡議要抵制韓資商店及企業。中國官媒「人民日報」旗下微信公眾號「俠客島」強調：「如果薩德真的部署韓國，中韓關係將面臨『準斷交』的可能性。」

但蔡增家認為中韓「準斷交」言論嚇阻成分居多，因薩德入韓已是箭在弦上、不可逆轉，「準斷交」主要在防止薩德系統再部署到其他國家。蔡也認為部署薩德是美國政府的意思，韓國無力反對，下一步重點在台灣會不會成為美中兩國協商北韓問題的另一籌碼。

(中時電子報)