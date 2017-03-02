網友發「性騷擾訊息」要求.... 甜心主播臉書砲轟
東森正妹主播陳柔安，由於外型亮眼加上專業播報，擁有上萬粉絲力挺，還被封為「主播界卓文萱」，不過昨天她在臉書公佈被性騷擾的訊息截圖，甚至砲轟對該網友行徑已忍無可忍。
陳柔安臉書公佈性騷擾訊息截圖，內容充斥著淫穢的字眼，她痛批這種惡意騷擾已長達數個月，雖然可以選擇無視，或選擇將對方封鎖加刪除，不過這樣只會治標不治本，甚至會造成難以挽回的傷害，因此決定站出來公開這惡行，不僅貼出法條刑法235條警告騷擾者，還怒嗆「別以為沒人治得了你好嗎？我知道你會騷擾我，代表你也會騷擾別人，麻煩，請停止 」。
對此網友也留言要陳柔安注意自身安全，甚至要她快點找電信警察將對方繩之以法，還要求公開臉書帳號肉搜，對此變態行徑相當憤慨。
(中時電子報)
關鍵字：陳柔安
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