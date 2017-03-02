內閣齊建言 川普可能急轉彎頒新限令

包括國務卿提勒森及國防部長馬提斯在給白宮的文件中建議，在新版旅遊限令中將伊拉克移除，另外，針對難民的禁令也有修改，敘利亞難民不再單獨列入無限期禁入美國名單。

美聯社（AP）今天報導，有4名已看到這份12頁報告的官員說，預料美國總統川普將「髮夾彎」式地公布經過相關部門專業建議並改正的新版本限令。

1名未經授權對外發布消息、須匿名的官員表示，原本在川普1月頒布的難民及旅遊禁令中，榜上有名的另外6個穆斯林為主的國家，即伊朗、利比亞、索馬利亞、蘇丹、敘利亞及葉門的公民，在新限令中仍將暫緩發放簽證90天。

美國有線電視新聞網（CNN）則說，白宮除面對來自國務院與國防部的壓力，新上任的白宮國安顧問麥馬斯特（H. R. McMaster）也和提勒森（Rex Tillerson）及馬提斯（Jim Mattis）有同樣看法，川普的白宮小圈圈經過新手上路的震盪期後，在制訂政策時開始懂得徵詢專業幕僚單位的意見，不再是獨自行事向前衝。

CNN引述兩個消息來源指出，預計川普將會撤銷先前的行政命令。

在有關難民的部分，原本川普的行政命令中、針對特定宗教的字眼也將剔除，敘利亞難民也不再被單獨列入無限期禁止入境美國，而是包括在一般的難民限令內。

報導說，新版的難民限令是自頒布起120天內，美國將暫緩接受難民入境。

對於新版旅遊及難民限令的報導，截至發稿，白宮沒有置評。

舊版的禁令頒布時引起極大混亂，但川普政府當時堅稱，都是媒體的錯，還指媒體「錯誤報導」、這非「禁令」；川普當時更堅稱，行政命令須迅速頒布與執行是因為「不能讓想破壞美國安全的壞蛋有所準備」。

聯邦巡迴上訴法院後來駁回白宮的行政命令，川普當時還在推特上說要「法院見」，暗示將上訴到最高法院，但最新報導指出，他改變戰術，將以新限令取代上訴舊禁令的曠日費時。

副總統彭斯接受哥倫比亞廣播公司（CBS）訪問時說，川普將修改相關文字、頒布新限令，但川普也會繼續為他原先的禁令辯護。1060302

(中央社)