取代美國 港媒：中國打噴嚏 世界就感冒
「美國打噴嚏，世界就感冒」，這句話過去常被用來描述美國經濟在全球的重要性。但近年來，隨著中國經濟影響力與日俱增，這句話恐怕要改成「中國打噴嚏，世界就感冒」。
香港《南華早報》報導，中國的經濟影響力有多大，看亞洲就知道。中國占亞洲貿易總量的32%，經濟占亞洲（除日本外）GDP的近一半。
顯然，經濟上密切融入中國已使許多國家受益良多，但也導致它們易受中國影響。從2011年起，來自中國的需求放緩已成為許多亞洲經濟體出口不振的重要原因。
在金融市場，中國對其他亞洲部分的影響力亦在逐漸上升。從2015年中期起，亞洲證券市場與中國A股市場的關聯已超過與標準普爾的。安盛投資管理公司估測，中國GDP增速每下降1個百分點，亞洲增速就隨之下降0.4個百分點，發達經濟體下降0.2個百分點，真的是「中國打噴嚏，世界就感冒」。
由此可看出，中國經濟再平衡至關重要，順利轉型將使其自身、亞洲乃至全球受益。其次，隨著中國與亞洲其他國家的資產價格更具關聯性，美國對該地區的獨大地位將逐漸讓位於中美的雙重影響。對全球投資者來說，這意味著今後要繞開中國越來越難，理解中國將變得愈加必要。
(中時電子報)
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