機捷正式營運 北車轉乘7分鐘搞定
機場捷運今天正式營運，從台北車站到桃園機場只要半小時車程，中央社記者也實地測試從台北車站大廳到機場捷運距離，拖行李約走5至7分鐘。
機場捷運2月2日起試營運，每天吸引許多民眾試乘，今天正式營運，從台北車站到桃園機場約半小時，還可以提前預掛行李跟辦理登機，省時省力。
不過，有不少民眾認為，台北車站結合捷運、台鐵、高鐵和客運，如今又加上機場捷運，宛如超大迷宮，記者實地測試，從台北車站大廳北3門拉行李走到機場捷運大廳，並預掛行李約需要7分鐘時間。
從台北車站大廳北3門旁的電扶梯下樓，可看到機場捷運指示牌，依指示牌行走，在中午12時左右的尖峰時間，大概得行走5分鐘，若需要預掛行李，則須再往前直行，大約2分鐘時間可以抵達預辦登機及掛行李的櫃台。
透過台北車站地下通道，無論是從台北捷運或是搭乘台鐵、高鐵轉乘，都可以不用走出戶外轉乘機場捷運，也不用擔心雨天時在戶外移動，或是搬行李上下樓梯，無論是出國或是返國對旅客都十分便利。1060302
(中央社)
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