艾瑪華森尺度大解放 引發女權主義爭辯

我要評比

英國女星艾瑪華森（Emma Watson）為時尚雜誌「浮華世界」（Vanity Fair）尺度大解放，遭人質疑造型太過性感，有違她一貫的女權主義者形象。

26歲的艾瑪華森曾多次表示自己是女權主義者，曾為推動婦女受教權，走訪孟加拉和中非的尚比亞，更被聯合國婦女署任命為親善大使。

然而，艾瑪華森為「浮華世界」3月號拍攝的照片裸露上半身，僅以編織披肩遮住兩點，是她從影來尺度最大的照片。雖然造型唯美，卻引發質疑。

社群網站推特（Twitter）上大多反應正面，認為這是一張很勇敢的照片，但也有少部分人認為，艾瑪華森身為女權主義者卻拍攝裸露照片，太過「虛偽」。

「太陽報」（The Sun）第3版同樣刊載這張照片，但卻下了個標題「美女與美胸」（Beauty and the breasts）。

專欄作家哈特利布魯爾（Julia Hartley-Brewer）在推特轉貼「太陽報」圖片並大肆嘲諷。她寫道：「艾瑪華森：『女權主義、女權主義、性別薪資差異...怎麼都沒有人要認真聽我說...女權主義...喔，對了，這是我的胸部！』」

她的推特隨即遭灌爆，有人說「喔，我不知道原來女權主義者還有服裝規定耶。」

有人說，「妳可以是一個女權主義者，但同時為自己的身體感到驕傲。艾瑪華森拍裸露的照片，一點也不減損她身為女權主義者的立場。」

但也有人推文，「女權主義者：上空？可恥！艾瑪華森上空？勇敢！＃雙重標準＃虛偽。」

1991年經典動畫「美女與野獸」（Beauty and theBeast）翻拍真人版，艾瑪華森飾演女主角「貝兒」。她在接受「浮華世界」訪問時表示，「拍完這部作品後，我感覺自己在螢幕上轉變成了一個女人。」

她表示，「貝兒完全是一個迪士尼公主，但她不是一個被動的角色，她掌控自己的命運。」

「浮華世界」同樣形容這一系列照片是艾瑪華森「從童星蛻變成領導女性。」1060302

(中央社)