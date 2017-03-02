機捷營運 首月5折另有優惠專案

機捷今天正式營運，交通部與桃園市、新北市、台北市各級首長將主持揭幕典禮。民眾關心的票價問題，除第一個月5折優惠外，通勤族也可善用369定期票、135團體定期票優惠專案。

機場捷運正式營運，為台灣交通史上劃上重要的里程碑，未來不管是國內外旅客在入出境桃園國際機場時，均可搭乘便捷、舒適的機捷，快速抵達台北市區，或者藉由高鐵的轉運，快速接駁到機場。

桃園捷運公司表示，機捷開放試乘一個月，試乘人數突破130萬人次，也感謝試乘民眾給予的肯定與意見，同時從試營運期間可以觀察到，機場捷運可取代過去國道客運及計程車接送的交通方式，正式通車後，替代率預估能達25%至40%，讓機場聯外交通更順暢。

交通部與桃園市、新北市、台北市各級首長上午也將聯袂主持揭幕典禮，見證歷史時刻。

機捷正式通車後，每天營運時間為上午6時到晚上11時，第一個月票價5折優惠，A1站到A13站直達、普通列車平均7.5分鐘一班，A14a站到A21站為普通列車每15分鐘一班列車。

在乘客關心的票價上，正式通車後第一個月票價5折優惠，另外桃園捷運公司也將全力推廣機捷通勤369定期票優惠專案及135團體定期票優惠專案，「369」就是購買30、60、90天定期票，分別打7折、65折、6折優惠。「135」專案則是適用公司行號或機關、學校、社區團體通勤族，在期限100天內選購定期票，300張以上，享有票價5折優惠。1060302

(中央社)