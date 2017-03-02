報好康》持電子票證！機捷機場內3站內免費「互搭」
等了20年，機場捷運在今（2017年）終於開通了，繼前一個月的試營運邀民眾和團體免費搭乘後，今（3月2日）機捷正式通車，提高搭乘量，今起1個月內推出票價半價優惠措施，4月2日恢復最高160元、最低30元的原票價。不過值得注意的是，在A12機場第一航廈站、A13第二航廈站及A14a機場旅館站，這3站範圍內「互搭」進出將不會扣款。
機捷自今年2月2日起展開試營運，迄今突破130萬試乘人次，超過原預估的70萬人次。機捷開通也便利的台北市、新北市、桃園縣的距離，連帶機捷沿線景點也能開發新觀光景點、周邊的商場、Outlet這幾天試營運期間生意也很好，另也有房產業者看好未來前景。
話說正式營運後機捷A1站到A13站直達與普通車，平均班次時間7.5分鐘、A14a站到A21站為普通列車，平均每15分鐘1班車。起、末班車發車時間分別為上午6時與晚間11時。目前機捷從今起1個月內推出票價半價優惠措施，預估從4月2日恢復原價。
然值得注意的是，據TVBS新聞網報導，桃園機場為便利旅客搭乘，凡使用電子票證，如悠遊卡、一卡通、第二代i-cash卡、桃園市民卡等，凡在A12機場第一航廈站、A13第二航廈站及A14a機場旅館站，這3站範圍內「互搭」進出將不會扣款，並且在第一年，且桃園機場公司會每個月支付160萬給桃捷公司
(中時電子報)
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