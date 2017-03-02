鼓勵農民變更耕作模式 發放節水獎金

苗栗縣政府今天指出，水情持續吃緊，為鼓勵農民調整耕作模式改為「第1期休耕」，將給予休耕種植綠肥給付每公頃新台幣4萬5000元，以及每公頃2萬5000元的節水獎勵金。

苗栗縣政府農業處指出，自102年起配合中央推動「調整耕作制度活化農地計畫」，鼓勵一期作，種植進口替代雜糧、具外銷潛力、有機及地區特產作物，另一期作，配合耕作需求得辦理休耕，全年僅限一次，自推動以來，達到鼓勵農田復耕及建立良好耕作制度的成效。

今年水情不佳，為維持一種一休耕作模式及產業發展，農業處鼓勵調整耕作模式，於10日前已申報種植稻作的農友，將第1期稻作配合水情調整至第2期作種植，除了原有休耕補助外，另可領取節水獎勵金。

苗栗縣長徐耀昌指出，配合於第1期作自主辦理休耕，並於第2期作恢復種植水稻或其他作物，不但有休耕種植綠肥給付每公頃4萬5000元，經濟部也將提供節水獎勵每公頃2萬5000元，有意願的農民於3月15日前至戶籍所在地公所，辦理變更休耕即可。1060302

(中央社)