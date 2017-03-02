歡迎來坐 部落雜貨店變身旅遊資訊站

歡迎進來坐！東管處將部落雜貨店變旅遊資訊服務站，可以買在地小農的米也可以詢問旅遊資訊。

為促進東部海岸沿線旅遊發展，交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處首創由在地雜貨店化作旅遊資訊站點的新服務，並以東部海岸線的中繼站台東縣長濱鄉南竹湖部落作為第一個旅遊資訊站示範點。

東管處表示，藝術家Akibo李明道與原民青年設計師謝聖華的創思與巧手改造，讓部落雜貨店有了嶄新面貌，卻又保留原有的溫馨氣息，成為最具創意的東部海岸沿線旅遊資訊站及補給站，一同推廣部落深度旅遊與在地觀光。

東管處長林信任表示，東管處推動部落觀光多年，已獲許多遊客與部落認同，去年起為打造出國際化品牌，不斷提升部落觀光軟硬體品質，更陸續與部落合作進行旅宿環境與中英文導覽解說人才培訓，現在更透過台11線沿線的在地雜貨店改造計畫，要提供給旅人更深入地方、更體貼旅人的資訊與補給站，讓部落旅遊更加暢行無阻。

首間「Paghanhan部落雜貨店」座落在台11線公路(92K處)的南竹湖部落，Paghanhan是阿美族語中休息、歇腳的意思，強調雜貨店歡迎大家來歇腳的精神。

在「Pa hanhan部落雜貨店」裡，除可滿足旅客補給飲品、食品與用品，更加入具有在地特色的部落產品展售，包含部落婦女的手工藝、在地小農的米、菜、醃漬品等，並透過互動式設計，讓旅客可以輕鬆掃描QR-CODE，就獲取鄰近美食、住宿資訊，以及部落遊程與預約窗口等資訊。

東管處表示，在雜貨店帶給人們溫馨氛圍及日常功能之外，更加入創意服務，讓東部海岸的旅遊，更自在、更有趣，來「Paghanhan部落雜貨店」體驗人與人的互動溫度，以及部落日常生活的實際面貌，讓來到東部海岸的旅人們，感受不一樣的生活美學。1060302

(中央社)