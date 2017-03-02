南大首位印尼博士生 9月返國任教
2011年就讀國立台南大學教育系課程與教學博士班的舒麗（Astri Dwi Jayanti Suhandoko ），今年2月取得學位，成為南大首位印尼籍博士生，9月將在雅加達擔任教職。
台南大學表示，舒麗取得南大提供的全額獎學金後就讀，6年期間歷經修課、論文發表、通過資格考及博士論文考試，取得博士學位。
舒麗的指導教授徐綺穗說，舒麗學習態度良好，和同學、老師互動積極，對認知取向的學習與教學研究領域，相當感興趣。
舒麗有感於印尼教學多以知識單向傳輸為多，學生學習相對被動，博士論文就以「自我調整學習策略對印尼大學生學習成就及學習動機之影響」為題，探討教導印尼學生運用學習策略，幫助學習。
舒麗說，她未來任職印尼的大學後，將會繼續從事相關研究，持續精進學術，努力提升印尼大學生的自主學習。
南大表示，舒麗是有學術潛力的學生，對教育充滿熱忱，具積極行動力，相信回到印尼後一定對當地教育有貢獻。未來南大也會借重這些優秀畢業生做為在地種子，逐步推廣與落實教育的新南向政策。1060302
(中央社)
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