蘋果iTune侵權案 上訴法院推翻原判
美國聯邦上訴法院今天推翻1起針對蘋果公司（Apple）的5.33億美元（約新台幣165億元）專利裁決，說這筆賠償金是基於「例行電腦活動」，而例行電腦活動是無法申請專利的。
2年前，德州1聯邦法院下令蘋果支付賠償金給名氣不高的Smartflash LLC。Smartflash在官司中主張，科技巨擘蘋果用在iTunes音樂商店的快閃記憶體技術侵權。
法新社報導，處理專利案的華盛頓聯邦巡迴上訴法院首席法官普洛斯特（Sharon Prost）今天發表意見時說，Smartflash並未設計任何有資格申請專利的新技術。
法官在14頁命令中說，Smartflashk的種種主張「均指向1個抽象概念，1個透過付款系統調節控制數位資料存取管道的概念，無法列舉任何有創造性、足以將抽象概念轉換成具有專利資格的發明。」
「最高法院和本院…先前就認為這類例行電腦活動不足以給予專利資格。」
蘋果和Smartflash都未立即置評法院這項決定。（譯者：中央社蔡佳敏）1060302
(中央社)
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