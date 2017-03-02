日自衛隊戰機 空優迷彩花哨

日本航空自衛隊戰術訓練中隊戰鬥機塗裝非常花哨。(圖/環球網)

日本航空自衛隊戰術訓練中隊戰鬥機塗裝非常花哨。(圖/環球網)

日本航空自衛隊戰術訓練中隊戰鬥機塗裝非常花哨。(圖/環球網)

日本航空自衛隊戰術訓練中隊戰鬥機塗裝非常花哨。(圖/環球網)

在現代化複雜的戰場條件下，戰鬥機塗裝除要展現著國家空軍風格外，更具有偽裝的需要。近日，日本航空自衛隊公佈一批戰術訓練中隊照片，這中隊由F-15DJ戰鬥機編成，戰鬥機的塗裝非常花哨，並不像一般戰鬥機「外衣」。

據了解，戰鬥機塗裝需要利用以天空的顏色為掩護背景的稱為「空優迷彩」，早期以銀白色為主，因容易與天空融為一體，人們用眼睛不容易發現它。目前大部份的戰機流行灰色系的空優迷彩，除了這些，戰鬥機要根據作戰地域和季節的變化而穿上不同的的迷彩服。比如：戰鬥機的地面偽裝色是一種綠色加上黃色的塗裝；高空和海洋上空作戰時，戰機則穿上淺灰色塗裝，這種色彩最容易迷惑敵方飛行員的視覺。

最近又有「數碼迷彩」，就是利用「像素」的原理，從遠距離看時，數碼迷彩的圖案能夠非常容易地融入各種不同的背景之中。敵方如果發現了穿上這種迷彩「外衣」的戰鬥機，這些不規則的幾何圖形，就會把視覺分割，使敵人誤認為是別的飛行物，而不會把它當作一架戰鬥機。日本航空自衛隊戰術訓練中隊的「數碼迷彩」更多樣，可能在測試效果，訓練飛行員面對各種戰埸變化。

(中時電子報)