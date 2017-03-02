被控25年前當小三 江蕙臉書嘆「該好好休息了」

陳年舊事再被提起，讓江蕙心力憔悴 。(圖/本報系資料照)

台語歌壇天后江蕙，昨天遭L小姐控訴，25年前曾介入她和徐聰明的婚姻，當年還帶著警方前去抓姦，有人證明自己所言不假，更公開當年和江蕙的和解書，對於陳年舊事無端躍上版面，也讓江蕙在臉書感嘆「該好好休息了」。

江蕙臉書發文引起網友不捨。(圖/本報系資料照)

江蕙凌晨在臉書貼出一張牛跪坐在地上的照片，並附文寫道「耕田耕了一輩子，累了吧？也該好好休息了」，短短一句話道出心中的無奈，似乎也透露想遠離演藝圈的是非紛擾，對此許多粉絲也留言力挺，要江蕙無須理會過多的閒言雜語，做好自己開心過日子才是最重要的。

(中時電子報)