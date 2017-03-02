家樂福沖調週登場 鎖定「享熱族群」30億商機

我要評比

家樂福、雀巢打造巨型咖啡杯置入賣場造勢。圖／龍益雲

家樂福爭食1年約30億元的沖泡商機，即日起至14日全台推出以咖啡大賞為主的「沖調週」，一次滿足「享熱族」飲品多樣化需求。

家樂福表示，根據可收集資訊顯示，全台沖調市場1年約30億元，這次沖調週網羅超過20個國家、300款商品，並引進40款獨家飲品，昨日率先各店在桃園市經國店原汁打造50年代馬來西亞舊街場區氣氛。

家樂福強調，隨著消費者愈來愈重視品味咖啡的需求，順勢帶動咖啡豆、咖啡粉銷量成長驚人，每年春、秋兩季都會舉辦沖調週，今年首場除多種商品買1送1及第二件5折，同時搭配好禮雙重送，消費滿499元贈送50元現金折價券，滿999元再送陶瓷午茶盤。

根據家樂福統計，台灣1年可賣出上百萬盒沖泡咖啡，尤其手沖咖啡業績，相較過去成長超過3成，在國人品嚐咖啡的習慣及品味提升，帶動手沖咖啡買氣。

家樂福說，看準手沖咖啡的潛力，網羅國內外知名品牌，從掛耳、咖啡豆、咖啡粉等一應俱全，各類沖泡咖啡商品更是琳琅滿目。

(工商)