MLB》張進德首先發扛DH 選球超精準
(09:13補充 張進德去年小聯盟數據)台灣旅美23歲海盜捕手張進德，今在對雙城熱身賽首次先發登場，不過是以8棒指定打擊身份出賽，2打數沒有擊出安打，另獲得1次保送；熱身賽至今6打數1發全壘打、1分打點，累積打擊率1成67。
張進德今第1打席，擊出二壘滾地球出局，第2打席三壘飛球出局。張進德在赴美發展的第6年，今年首次受邀參加大聯盟春訓，因此婉拒中華隊經典賽徵召。上月26日，張進德首戰替補就轟出陽春炮。張進德前天第2場出賽則秀出雷射肩，將想盜壘的藍鳥快腿阻殺於二壘前。
因海盜主戰捕手瑟維利(Francisco Cervelli)代表義大利打經典賽，張進德在大聯盟熱身賽中將獲得可觀出賽機會，但開季可能仍從2A開始。張進德去年主戰場在2A，另在3A出賽6場，合計60場，敲出1轟、23打點，打擊率2成88，上壘率3成30。
(中時電子報)
關鍵字：張進德
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