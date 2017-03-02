遊香港當文青！品藝文、私房藝術「秘點」報你知

「亞洲國際都會」香港是台灣旅客最愛造訪的城市之一。（達志影像／shutterstock提供）

春暖花開，正是出遊好時機！除在台灣遊玩外，其實到鄰近的香港也是不錯的選擇！來香江品嚐美味料理、大玩迪士尼，從今年3月，熱鬧滾滾的香港藝文界將呈獻一連串活動，包括「第45屆香港藝術節」（2月16日至3月18日）為觀眾帶來超過120場的精彩世界級表演，不論中外樂章、戲劇或舞蹈，各種舞台表演輪番上演。

來到香港，別忘了品嚐最道地美味的飲茶。（達志影像／shutterstock提供）

另外，國際藝術盛會「巴塞爾藝術展（Art Basel）」也會在3月23至25日登場，來自世界各地的藝術家、策展人及藝術愛好者將雲集香江，交流藝術界最新話題、流行資訊。香港這個亞洲國際大都會將搖身一變成為文化盛事之都。

中環李小龍塗鴉藝術。（香港旅遊發展局提供）

3月1日至31日「香港藝術月」期間，除了著名畫廊和展覽場地之外，旅客不妨到其他地方尋幽探秘，發掘當代與街頭藝術共冶一爐的獨特面貌。核心商業區以外的舊式工廠、街頭角落、店舖閘門等，處處都有意外驚喜留待旅客發現。

中環嘉咸街壁畫是打卡熱點。（香港旅遊發展局提供）

在市區探索藝術之旅，首站可到中上環這個潮流核心地段，欣賞香港最精彩的街頭藝術作品。「HKwalls街頭藝術節」就曾在這裡舉行，香港本地及國際頂尖街頭藝術家以店舖前門和外牆為畫布，創作出鮮明奪目的壁畫，遊走在SOHO的大街小巷，發現隱藏在街頭巷尾的或震撼、或有趣、或價值連城的塗鴉藝術，聽聽背後不為人知的故事。

黃竹坑是香港新興的創意集中地。（香港旅遊發展局提供）

今年「HKwalls街頭藝術節」會移師新興藝術集中地港南島區的黃竹坑，於3月18至26日一連9天，街頭藝術家將雲集創作，為這區更添色彩。在黃褐灰暗的工廈外牆之內，隱藏著黃竹坑骨子裡的精彩及獨特性。眾多畫廊、設計和時裝工作室之間，夾雜著格調時尚的餐廳、咖啡店、酒吧和精品酒店，吸引來自五湖四海的非主流創作人在此聚腳。

黃竹坑藝術區是當代藝術愛好者的假日好去處。（香港旅遊發展局提供）

來往黃竹坑的交通因港鐵南港島綫於2016年12月的開通而變得方便，由金鐘到黃竹坑車程只需少於6分鐘，進一步鞏固黃竹坑作為南港島藝術區的地位。藝術區內共有26間藝術畫廊和工作室，是當代藝術愛好者的假日好去處。

擁有東西薈萃背景的香港，每年都不斷推陳出新，希望帶給旅客不同以往的驚喜感受。（達志影像／shutterstock提供）

其他「香港藝術月」活動

中心藝術博覽會（3月21日至25日）

於中環新海濱碼頭特別搭建的巨大帳篷內舉行，匯聚超過100間國際著名畫廊，展出多位國際藝術大師及重點推薦的新銳藝術家之作品。

和台灣臨近不遠的香港是很多人的旅遊首選。（達志影像／shutterstock提供）

三月拉闊藝術@海港城（3月24日至26日）

置身馬哥孛羅香港酒店欣賞當代藝術品以韓國畫廊及當代藝術品為重點的全新酒店藝術博覽會。

蘭桂坊Savouring Art

蘭桂坊特別呈獻著名藝術、時裝及電影攝影師Wing Shya的個人藝術展覽讓藝術愛好者一飽眼福。並再次匯集蘭桂坊內不同特色的餐廳，推出富藝術氣息的美食佳餚，以賞心悅目設計為顧客帶來不一樣的視覺及味覺享受。

(中時電子報)