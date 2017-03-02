川普國會演講說真話？《紐時》打臉

美國總統川普。(美聯社)

川普首度發表國會參眾兩院聯席會議演說獲得各方好評，CNN最新民調顯示有7成民眾對川普表示肯定「像極了總統」！但《紐約時報》卻不這麼認為，並整理出以下幾點打臉川普未說真話。

1.2015年謀殺率是近50年以來成長最多的一年

雖然確實是如此，但《紐約時報》指出，這會令人誤解，因根據FBI的數據，2015年共發生1萬5696起凶殺案，較2014年上升10%，但主因是芝加哥與巴爾的摩等大城的街頭犯罪增加，導致謀殺案的數據看似激增的原因之一。

2.媒體忽視慘遭非法移民殺害的受害者

《紐約時報》指正，媒體並未忽視這些受害者，像是《洛杉磯時報》和地方電視台就大幅報導了小蕭奧（Jamiel Shaw Jr.）於2008年在洛杉磯遭槍殺一事。

3.歐巴馬健保正在崩潰

這點事實上是誇大其詞，「平價醫療法」健保費今年可是大幅上漲，但可減免的費用通常不低，而收入不高的民眾通常享有保險，聯邦補助金則可降低保費和付現成本，因此共和黨致力廢除歐巴馬健保法案將帶來更多的不確定性，恐導致健保市場動盪不穩，或是更糟的情況。

4.移民系統每年花掉數十億美金的成本

美國國家科學院報告指出，移民構成的淨成本因地區所在而有所不同，2011年至2013年平均花掉美國574億美元，但同一份報告也發現，移民後代抵銷了大部分的成本，帶來305億美元的淨利，而第3代移民帶來的淨利高達2238億美元，遠超過他們祖父母花掉的國家經費。

5.超過4300萬美國人仰賴糧食券過活

這項數據事實上是正確的，不過川普沒說的是，這項數據和貧窮率一樣，近幾年都呈現下降的趨勢。

7. 「基石」（Keystone）和達科他輸油管（Dakota Access Pipeline）計畫將創造數以萬計的工作機會

但《紐約時報》表示，這些就業機會大多是「暫時性」的而已。

8. 9400萬美國人沒有工作

《紐約時報》指出，這有誤導之嫌，因9400萬失業人口泛指所有15歲以上、沒有工作的人，其中包含仍在就學的高中生和大學生、殘障人士、家庭主夫和主婦父母及退休人士，而有工作意願卻找不到工作的人數遠低於這項數據，根據勞工統計局預估，今年1月約有760萬人失業。

9. 正驅離幫派成員、毒販和犯罪者。

但事實上這不會對治安帶來重大改變，新移民的人均犯罪率，遠低於在美國土生土長的人。

10.執行移民法有助於薪資成長

許多經濟學者認為，競爭者增加會使某些工作薪資減少，特別是低技術類型的工作，但這種影響不大，只有極少的百分點，反而能對整體經濟帶來正面影響。

(中時電子報)