林心如產後美出新高度 回春似少女婚戒搶鏡

林心如1月初生下愛女「小天使」。(圖／翻攝自林心如微博)

林心如產後氣色好。(圖／翻攝自新浪娛樂)

林心如1月初生下愛女「小天使」，晉升幸福媽媽，雖現還在休養中，仍不忘替公益活動發聲，產後氣色依舊紅潤的她，身體狀況非常好，手上婚戒更是搶鏡，可說是演藝圈最美媽咪代表。

3日是世界野生動植物日，她為響應公益，特地為「關愛保護野生動植物」宣導活動錄製影片，只見她氣色紅潤，還有澎潤蘋果肌，皮膚Q彈緊緻，身材也沒走樣，完全不像生過孩子，顏值回春就像少女一般，被大讚演藝圈又多了個最美媽咪。

而網友也發現她手上帶著閃亮婚戒，相當搶鏡，和老公霍建華一樣，婚戒都不離身，散發濃濃幸福甜蜜氛圍，羨煞不少人。

(中時電子報)