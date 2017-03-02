台東萬安演習 人車管制

我要評比

台東縣今天下午1時30分舉行萬安40號演習，實施人車疏散及燈火管制，停止上班、上課和戶外活動，配合疏散和進入避難處。

台東縣警察局表示，萬安40號演習將於下午1時30分實施，2時結束。警察局長黃慶惠表示，防空警報發放時，各機關、學校、公司、社團、工廠人員，立即停止辦公、上課及一切活動，立即關閉門窗、水電、瓦斯、熄滅煙火，迅速進入防空地下室避難。

在郊外的車輛及人員，請選擇利用地形、地物避難。國內航機正常起降。火車正常行駛，下機及下車旅客，應立即接受指導迅速採取避難行動。1060302

(中央社)