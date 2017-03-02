6旬翁肺部4腫瘤 標靶真光刀治療
68歲陳姓男子14年前罹患直腸癌，後來癌細胞轉移到肝臟、橫隔膜與左腎，去年又轉移到肺部，陸續長出4顆腫瘤，醫院以標靶真光刀治療消除腫瘤並進行控制，患者目前在家休養。
童綜合醫院放射腫瘤科主任葉啟源醫師表示，患者14年前確診直腸癌，經過開刀並13次化療，7年前發現癌細胞轉移到肝臟，進行4次放射治療與3次肝栓塞。2年前癌細胞轉移到橫隔膜與左腎，經立體定位放射治療控制，未料去年發現癌細胞轉移到肺部，年初陸續長出4顆腫瘤。
葉啟源表示，患者從14年前確診罹癌後，有配合醫囑進行治療且定期檢查，所以都能及時發現癌細胞轉移情形，再加以症狀方式治療，這次發現轉移到肺部，如果使用傳統的放射治療，一般容易出現喘、咳嗽等肺部功能受影響的副作用。
他說，患者選擇使用標靶真光刀來治療，能夠精準地將放射線瞄準腫瘤，避免腫瘤周圍健康組織受到損害，而將肺部功能保存完全，治療後，患者不會出現喘與咳嗽情形。
葉啟源說，因為肺部腫瘤會隨著呼吸運動而移動，在傳統治療上有困難，並會影響治療效果；標靶真光刀可提供呼吸監控放療，可以在治療機施行輻射照射時，監測病人的呼吸並追蹤腫瘤的位移，提供精確的放射治療，不傷及其他健康細胞。1060302
(中央社)
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