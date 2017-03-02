桃禧航空城加盟喜來登 打國際品牌戰
桃禧航空城酒店今 (2)日與萬豪國際集團簽約，宣布加入「喜來登」品牌國際連鎖飯店，預計1年內完成接軌，屆時將更名為「桃園喜來登酒店」，將掀起桃園市飯店業國際品牌戰。
桃禧航空城酒店董事長李三蓮也宣示，將成為桃園市機場捷運沿線最高端的國際5星級酒店。
李三蓮強調，桃禧航空城酒店雖在桃園市大園區，多年已在業界、或區域內已小有知名度，旗下也有桃園區桃禧智選假日飯店、台北市桃禧中源飯店，但是近年桃園市升格直轄市、國內觀光旅遊業等區域發展及大環境的改變，飯店也逐步邁向國際化，決定和旗下有喜來登 (Sheraton)、艾美、W、威斯汀、雅樂軒等飯店品牌且是國際最大連鎖酒店的萬豪國際集團 (Marriott International)合作，並選擇加入最高等級指標性的品牌「喜來登」，成為全球500家喜來登飯店之一，未來飯店的服務、員工訓練都將與喜來登接軌。
李三蓮指出，隨著機場捷運今日正式通車，機場周邊飯店將面臨不同昔日的挑戰，飯店經營策略也需要做調整，此刻正是導入「喜來登」的最佳時機，日後除借助國際品牌的全球性網路行銷、開拓新客層，也有助桃禧過去努力深耕本土的成果。
他說：「此舉不僅僅對桃園市觀光產業有所加分，也為有『國門之都』之稱的桃園城市加分，將面貌推向更國際化。」但也宣告桃園市飯店業正式開打國際品牌戰。
桃園國際機場周邊目前除了有法國雅高國際連鎖品牌飯店，如今新添桃禧航空城酒店加盟萬豪連鎖品牌喜來登，桃園市大溪區也還有同屬萬豪的威斯汀，預期還有其他國際連鎖品牌加入，並持續吸引著多個國際酒店管理集團關注。
(工商)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。