桃禧航空城加盟喜來登 打國際品牌戰

桃禧航空城酒店董事長李三蓮今日與萬豪國際集團 (Marriott International)簽約，加盟旗下喜來登 (Sheraton)並更將更名桃園喜來登酒店。（圖／龍益雲）

桃禧航空城酒店今 (2)日與萬豪國際集團簽約，宣布加入「喜來登」品牌國際連鎖飯店，預計1年內完成接軌，屆時將更名為「桃園喜來登酒店」，將掀起桃園市飯店業國際品牌戰。

桃禧航空城酒店董事長李三蓮也宣示，將成為桃園市機場捷運沿線最高端的國際5星級酒店。

李三蓮強調，桃禧航空城酒店雖在桃園市大園區，多年已在業界、或區域內已小有知名度，旗下也有桃園區桃禧智選假日飯店、台北市桃禧中源飯店，但是近年桃園市升格直轄市、國內觀光旅遊業等區域發展及大環境的改變，飯店也逐步邁向國際化，決定和旗下有喜來登 (Sheraton)、艾美、W、威斯汀、雅樂軒等飯店品牌且是國際最大連鎖酒店的萬豪國際集團 (Marriott International)合作，並選擇加入最高等級指標性的品牌「喜來登」，成為全球500家喜來登飯店之一，未來飯店的服務、員工訓練都將與喜來登接軌。

李三蓮指出，隨著機場捷運今日正式通車，機場周邊飯店將面臨不同昔日的挑戰，飯店經營策略也需要做調整，此刻正是導入「喜來登」的最佳時機，日後除借助國際品牌的全球性網路行銷、開拓新客層，也有助桃禧過去努力深耕本土的成果。

他說：「此舉不僅僅對桃園市觀光產業有所加分，也為有『國門之都』之稱的桃園城市加分，將面貌推向更國際化。」但也宣告桃園市飯店業正式開打國際品牌戰。

桃園國際機場周邊目前除了有法國雅高國際連鎖品牌飯店，如今新添桃禧航空城酒店加盟萬豪連鎖品牌喜來登，桃園市大溪區也還有同屬萬豪的威斯汀，預期還有其他國際連鎖品牌加入，並持續吸引著多個國際酒店管理集團關注。

(工商)