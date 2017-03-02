NBA》有夠悲情 勇士宣布簽卡德隆再釋出
不少球員都夢想擁有可以加盟本季奪冠熱門隊伍勇士的機會，卡德隆得到了，卻馬上消失不見！勇士2日官方宣布簽下卡德隆，可惜他可能連1場比賽都打不了，就要遭到勇士釋出，因為勇士必須清出名額另簽麥特巴恩斯。
12年NBA生涯效力過暴龍、活塞、小牛、尼克、湖人等隊的卡德隆，最著名的事蹟應是林書豪在「林來瘋」期間，曾在卡德隆面前投進絕殺三分球，他本季先替湖人打球，場均3.3分、2.1助攻，最後遭到湖人無情釋出。
原本勇士認真考慮要用卡德隆補強後場，也給了口頭加盟承諾，沒想到碰上杜蘭特可能例行賽報銷，勇士必須改補小前鋒位置，巴恩斯的加盟勢在必行，只好犧牲卡德隆、改簽巴恩斯，只能說卡德隆的命運真的有夠悲情。
幸好卡德隆應該不至於失業，因為老鷹計畫找尋替補後衛，卡德隆成為他們當前頭號選擇，預計最近就會宣布簽下卡德隆的消息。
(中時電子報)
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