台中老字號牛排店大請客 今天70歲免費吃
就在今天，台中老字號泓品牛排館要請70歲以上長者免費享用招牌菲力牛排，老闆說3月2日是29周年慶，為求迎向百年，特請70歲以上長者享用美味，29+70等於長長久久，也祈求能經營久久。
台中的泓品牛排推翻傳統牛排吃法，不是用黑胡椒醬來調味，而是蒜末炒豆豉，非常美味六盎司的菲力牛排，厚兩公分，兩面煎到微焦三分熟，放到鋪滿奶油蒜末的鐵板上，立刻滋滋作響、香味四溢。接著師傅把一旁的青蔥炒豆豉辣椒和蒜末奶油一起炒，味道更香更濃。搭配著多汁的菲力牛排一起吃，口味非常特別。
(中時)
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