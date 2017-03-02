台中老字號牛排店大請客 今天70歲免費吃

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台中泓品牛排3月2日請70歲以上長者免費吃牛排，號召親朋好友一起來品味牛排香。（馮惠宜攝）

泓品牛排館用豆豉辣椒炒蒜末，取代一般傳統的黑胡椒醬和蘑菇醬，但這種新創的台式口味大受客人歡迎。（馮惠宜攝）

就在今天，台中老字號泓品牛排館要請70歲以上長者免費享用招牌菲力牛排，老闆說3月2日是29周年慶，為求迎向百年，特請70歲以上長者享用美味，29+70等於長長久久，也祈求能經營久久。

台中的泓品牛排推翻傳統牛排吃法，不是用黑胡椒醬來調味，而是蒜末炒豆豉，非常美味六盎司的菲力牛排，厚兩公分，兩面煎到微焦三分熟，放到鋪滿奶油蒜末的鐵板上，立刻滋滋作響、香味四溢。接著師傅把一旁的青蔥炒豆豉辣椒和蒜末奶油一起炒，味道更香更濃。搭配著多汁的菲力牛排一起吃，口味非常特別。

(中時)