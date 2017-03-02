聯準會：美部分企業對川普政策感到憂慮

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聯邦準備理事會（Fed）今天指出，儘管美國總體對新政抱持樂觀，但國內部分地區企業對總統川普即將推出的政策的不確定性感到憂心。

聯準會褐皮書（Beige Book）報告指出，全美就業市場依然吃緊，許多地區缺工更加嚴重，然而物價壓力尚未升高通貨膨脹的憂慮。

波士頓聯邦準備銀行在報告中指出，「部分受訪者對新政府政策轉變和相關不確定性表達憂心。」

克里夫蘭聯邦準備銀行表示，「汽車產業憂心邊境調整稅可能帶來的衝擊。」

達拉斯聯邦準備銀行也指出，尤其是製造業，即將上路的政策轉變「不確定性增加」。

舊金山聯邦準備銀行則就移民限制對農業造成影響表達憂慮，「特別是在收成季節期間」，因為可能會導致勞工薪資成本上升。

這次褐皮書報告蒐集全美經濟學家、企業和其他人士意見，以供聯準會3月14至15日貨幣政策會議參考準備。（譯者：中央社徐睿承）1060302

(中央社)