吳德榮：入夜台南以北空曠區探10度以下

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氣象專家吳德榮表示，今天冷空氣持續南下，白天因有陽光，氣溫有點回升，但入夜後急速下降，預計今晚至明晨降至最低，台南以北沿海空曠地區將出現攝氏10度、甚至更低的溫度。

吳德榮在氣象應用推廣基金會「洩天機教室」表示，今天冷空氣持續南下，白天因有陽光加熱、減緩氣溫下降，甚至有點回升，但入夜後又會急速下降，預計今晚至明晨氣溫降至最低，台南以北沿海空曠地區將出現10度、甚至於更低的溫度。

他指出，這波強烈大陸冷氣團秉性乾冷，且持續時間較短，較冷的時間僅限於在夜間及清晨。4日白天起至5日冷空氣減弱，氣溫逐日回升、天氣大幅回暖，日夜溫差擴大。

降雨方面，這波強烈大陸冷氣團由於水氣少，天氣穩定，降雨的機率很低。

吳德榮表示，6至8日鋒面及大陸冷氣團或東北季風影響，北部、東半部轉有雨、氣溫下降；目前模擬資料顯示，其最低溫雖不如前兩波低，但水氣很多，北台灣將再轉為濕冷的天氣。1060302

(中央社)