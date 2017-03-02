布倫特蘭獎得主 3月中旬來台
第一屆唐獎得主格羅．布倫特蘭（Gro Brundtland）挪出獎金一部份，選拔開發中國家優秀年輕女學者的「格羅．布倫特蘭獎」，5位得主即將於3月中旬來台。
今年「格羅．布倫特蘭獎」得主包括Fathiah Zakham (葉門)、Farah Fathima (印度)、Phyllis Awor (烏干達)、Wafa Al-Jamal (約旦)和顏怡君(台灣)。主辦單位成功大學，將在3月12日在成大舉行開幕式，3月17日在台北的唐獎教育基金會舉行頒獎典禮。
3月12日至16日之間，將有一連串的「女性永續發展科學週」活動，在台南、台中、花蓮、台北等地舉辦系列專題演講與座談，邀請世界各地的傑出女性學者，卡司堅強，主軸環繞在婦女與孩童健康、傳染病、環境永續等永續發展相關議題。
「格羅．布倫特蘭獎」的評選條件有5項，包括女性、博士學位、40歲以下、開發中國家公民或台灣人、研究領域為公共衛生及永續發展。
該獎項是由格羅．布倫特蘭將唐獎獎金中的「研究補助費」，挪出一半經費（新台幣500萬元），用於指定獎助女性學者。相關資訊可參考唐獎基金會網站。1060302
(中央社)
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