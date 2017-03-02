日右翼學園土地交易醜聞 安倍昭惠陷風暴

日本森友學園被爆出以低得離譜的市價向政府購得土地，首相安倍晉三(左)遭指控給予特殊待遇，夫人安倍昭惠(右)還擔任該學園經營者新成立的小學「名譽校長」。(美聯社)

日本森友學園因奉行極端保守教育，長期備受自由派抨擊，近來被爆出以低得離譜的市價向政府購得土地，同為傳統主義者的首相安倍晉三捲入醜聞，遭指控給予特殊待遇，夫人安倍昭惠也擔任該學園經營者新成立的小學「名譽校長」。但安倍晉三向議會堅稱，「我和妻子完全未參與該學校的執照申領和購地，如有參與，就退出政界。」

根據政府記錄和財務省官員在國會的證詞，森友學園以1.34億日圓價格，買下大阪郊區一座機場附近面積為8770平方公尺的空地，財務省過去對那塊地的估價是9.56億日圓。而面積相仿的一個相鄰地塊在2010年以14億日圓易手，顯然政府的售價只有市值的10%。

財務省起初避談這個低得出奇的價格，後來又聲稱降低價格是為了彌補森田學園承擔的清理費用，因為該土地裡有廢棄混凝土和其他垃圾，以及高濃度的重金屬砷和鉛。

不過《朝日新聞》援引森田學園校長龍池泰典過去所說，森田學園花了「大約1億日圓」的清理費用，顯然遠遠少於它獲得的折扣。反對派正向財務省施壓，要求解釋計算方式。

森友學園以宗教、保守教育聞名，旗下塚本幼兒園3歲至5歲的孩子們要背誦19世紀的一位天皇制定的愛國行為指南。今年1月，森友學園還曾因涉嫌傳播仇恨言論而被一些縣政府機構約談，起因是該校向家長們散發一份聲明，其內容有誹謗旅居日本的華人和韓國人之嫌。

(中時電子報)