心碎！趙震雄坦言「不演《信號》續集」
去年韓國tvN懸疑劇《信號》締造超高收視率與超好口碑，尤其播畢時劇情留有伏筆，不少劇迷都深信會推出續集。而金牌編劇金恩熙在去年底時也鬆口會著手寫續集，但近來宣傳新片《破冰》的趙震雄，就爆出驚人之語，坦言曾和編劇表達不再演出《信號》。
趙震雄先前和金惠秀、李帝勳主演的《信號》受到熱烈回響，許多劇迷皆等著續集出爐。只是近來趙震雄為了新片宣傳，反而被問及《信號》一事，他卻透露已經向編劇表示不演續集，原因是「李材韓（他在《信號》的角色名稱）性格很敏感，脾氣又好差！令人覺得煩躁。」坦言在拍攝時搞得自己好累，「我和金恩熙編劇說過了，如果《信號》要拍續集，我不會再演。」
此話一出，讓許多粉絲都相當心碎，擔心《信號》續集無法重現原班人馬？也有人認為沒有趙震雄、就沒有《信號》，希望編劇與劇組能說服趙震雄續演！
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。