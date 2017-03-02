心碎！趙震雄坦言「不演《信號》續集」

《信號》黃金三人組，李帝勳（左起）、金惠秀與趙震雄。（圖／劇照）

去年韓國tvN懸疑劇《信號》締造超高收視率與超好口碑，尤其播畢時劇情留有伏筆，不少劇迷都深信會推出續集。而金牌編劇金恩熙在去年底時也鬆口會著手寫續集，但近來宣傳新片《破冰》的趙震雄，就爆出驚人之語，坦言曾和編劇表達不再演出《信號》。

趙震雄先前和金惠秀、李帝勳主演的《信號》受到熱烈回響，許多劇迷皆等著續集出爐。只是近來趙震雄為了新片宣傳，反而被問及《信號》一事，他卻透露已經向編劇表示不演續集，原因是「李材韓（他在《信號》的角色名稱）性格很敏感，脾氣又好差！令人覺得煩躁。」坦言在拍攝時搞得自己好累，「我和金恩熙編劇說過了，如果《信號》要拍續集，我不會再演。」

此話一出，讓許多粉絲都相當心碎，擔心《信號》續集無法重現原班人馬？也有人認為沒有趙震雄、就沒有《信號》，希望編劇與劇組能說服趙震雄續演！

(中時電子報)