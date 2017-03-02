加總理杜魯道年輕照片太帥 網民沸騰了
加拿大總理特魯道(Justin Trudeau)年輕時的照片最近突然出現在網路上，這些帥氣爆表的照片引爆網友瘋狂轉傳，也有人將這些照片和前些時間也一度引爆熱潮的前美國副總統拜登(Joe Biden)、年輕時的照片做比較。
根據CNN報導，在這些照片出現之前，網友就對已經是三個小孩的爸爸的特魯道的帥氣外表讚許有加，還有網友為此自製歌曲。但這些特魯道的年輕時照片讓網友再度沸騰，網友Sarah Leckwatch說：「年輕的特魯道即使開卡車輾過我，我也會跟他說謝謝。」網友Roonil Wazlib說：「年輕的特魯道可以已讀不回20年，我也要感謝他給我這段時間。」
特魯道的魅力也是獲得國際政壇認證，二月中當特魯道拜訪美國總統川普(Donald Trump)時，第一千金伊凡卡(Ivanka Trump)就被拍到，以非常嫵媚的眼神看著特魯道。電視節目《每日秀》(Daily Show)主持人Trevor Noah說，伊凡卡看起來一副打算賭上一切，甚至會考慮打扮成敘利亞難民，跑到加拿大跟特魯道說：「讓我進來！」(Let me in, Justin!)的樣子。
網友Campbell Thompson則是在推特上同時貼出特魯道和拜登年輕時的照片，並說這兩人讓人難以選擇。拜登2014年時就將這些他26歲時拍的照片上，傳到社群網站Instagram上，原本他的用意是要提倡美國政府當時的政策─讓美國年輕人掛在父母的健保下直到26歲。去年11月這些照片就再度被網友熱傳，這次也被拿來和特魯道的相比較。
(中時電子報)
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