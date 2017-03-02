川普效應 脫口秀女王歐普拉考慮選總統
「素人」川普當選美國總統，儘管爭議不斷，但也「刺激」到不少人。脫口秀女王歐普拉就是其中之一。
歐普拉（Oprah Winfrey）接受彭博財經電視台訪問時表示，毫無政治經驗的川普當選，讓自己也開始思考角逐白宮大位的可能。
凱雷集團創辦人魯賓斯坦（David Rubenstein）在節目中問歐普拉是否考慮參選，歐普拉先是表示她之前從沒考慮過這個問題，但魯賓斯坦繼續追問，說川普這樣的政治素人也能當選，顯然政治經驗並非必要條件。
歐普拉因而鬆口表示，這就是過往她擔心的：經驗不足，所知不足。但她現在「開始思考」了。
歐普拉是美國家喻戶曉的脫口秀女王、億萬富豪，也是最具影響力的女性之一。去年底蓋洛普有關全美最受欣賞的女性公眾人物調查，歐普拉僅次於希拉蕊、歐巴馬夫人蜜雪兒和德國總理梅克爾，排名高居第4。
她是歐巴馬的堅定支持者，去年總統大選，儘管不是那麼積極，但她仍公開表態支持希拉蕊。
有趣的是，川普在1999年考慮選總統以及去年出馬時，都說過他希望找歐普拉當自己的副手。
(中時電子報)
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