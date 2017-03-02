冰火交融奇景 義大利火山噴發

義大利西西里島的埃特納火山噴發。(美聯社)

歐陸最活躍的火山之一，位於義大利西西里島的埃特納火山（Mount Etna）於本周一(2月27)噴發至今未歇，紅紅的火山岩漿噴向高空，照亮夜晚的天空，而正值歐洲的冬季白雪靄靄，因火紅的火山岩漿流淌過的地方，冰層瞬間融化，場面驚人，白天噴射出的火山灰，在周圍形成巨大的煙霧，迫使附近村或居民被疏散。

這座海拔3300公尺的高山是歐陸最活躍火山之一，冬季噴發時山頂積雪，滾滾熔岩與白雪形成難得一見的景色。(美聯社)

根據《紐約時報》報導，這座海拔3300公尺的高山是歐陸最活躍火山之一，冬季噴發時山頂積雪，滾滾熔岩與白雪形成難得一見的景色。義大利當局表示，本次埃特納火山噴發的規模並不大，對居民不會造成威脅，所以附近城市卡塔尼亞（Catania）的機場等仍在正常的起降飛機。

義大利當局表示，本次埃特納火山噴發的規模並不大，對居民不會造成威脅。(美聯社)

據悉，埃特納火山是有紀錄噴發最久的火山，最早噴發紀錄可追溯回西元前425年，過去的數千年來，埃特納火山一直處於活躍狀態，上一次造成極大災害的噴發是在1981年，那一次的噴發岩漿摧毀了12350畝的葡萄園和樹林，淹沒了附近的村莊、城鎮，切斷了電話線和供電線，掩埋了鐵路、公路。

(中時電子報)