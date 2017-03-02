陸退將：可外科手術定點清除THAAD

中國大陸知名鷹派退役少將羅援今天在環球時報發表文章說，針對美國在南韓部署終端高空防衛系統（THAAD），中國大陸必要時可採用「外科手術式的硬殺傷，定點清除」。

羅援現任中國大陸軍事科學院「國家高端智庫學術委員會」特邀委員，他今天在中共鷹派外圍官媒環球時報上發表的「反制薩德（THAAD）十策」文章還說，要在臨THAAD系統地區部署更多飛彈，形成「飽和性攻擊優勢」。

羅援發表反制THAAD的10項對策中，頭一項就是宣布THAAD部署陣地為「對中國構成軍事威脅的高危險地區」，必要時可進行「外科手術式的硬殺傷，定點清除」，使其成為「無還手之力的癱子」。要讓南韓民眾認識到，允許美國部署THAAD「並沒有帶來安全，反而帶來了危險」。

他還說，在中國大陸境內針對THAAD迅速部署反輻射飛彈，在必要時可對X波段雷達進行「軟殺傷」，「燒毀該雷達的無線電元器件，使其成為「睜眼瞎」。

羅援更建議，在臨THAAD系統地區部署更多飛彈，以數量在局部地區形成「飽和性攻擊優勢」，並加強飛彈突破力，使美韓「防不勝防」。「只有具備進攻的有效性和可信度，才能以懾止戰，使對手望而卻步」。

他表示，在某些全球和地區性安全事務上，中國大陸可對美、日、韓採「不合作政策」。既然不尊重北京的重大安全關切，北京也沒必要「事事處處太君子」。絕不能在尊重其他國家安全關切的同時，反而危害自己國家的安全利益。

羅援的對策還包括：對部署THAAD相關的南韓產業鏈施以懲罰性報復措施；抵制樂天集團的商品和商業行為，取消或擱置其在大陸的某些計畫；限制對南韓某些敏感地區的陸客規模，對前往這些地區的陸客發出旅遊安全警告。1060302

(中央社)