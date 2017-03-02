天津市委秘書長 服安眠藥過量一度昏迷

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陸媒報導，中共天津市委秘書長成其聖日前因「服用過量安眠藥」導致昏迷，經搶救後意識清醒，須進一步住院治療。

北方網報導，成其聖「長期服用較大量安眠藥維持睡眠」。經搶救治療，目前「語言交流正常」。

成其聖1963年9月生，江蘇泰興人，1987年11月加入中共，1989年8月參加工作，擁有文學博士學歷。歷任天津人民出版社編輯、總編輯，天津市新聞出版管理局（中共）黨委常委，新聞出版局長，文化局長等職。

2008年3月起，成其聖先後擔任中共天津市委副秘書長、辦公廳主任，2011年4月升任天津市委常委兼宣傳部長，2014年11月任市委秘書長至今。1060302

(中央社)