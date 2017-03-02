《三生三世》結局虐心 趙又廷感性逼哭網友

《三生三世十里桃花》昨（1日）播出完結篇，虐心情節讓觀眾又哭又笑。（圖／取材自楊冪微博）

由趙又廷、楊冪主演的古裝戲《三生三世十里桃花》播出已來叫好又叫座，昨（1日）上演完結篇，不少觀眾都守著看「夜華」與「白淺」的大結局，原本白淺心碎守護著戰死的夜華，但最後因「玄晶冰棺」神器，夜華奇蹟復活，虐心情節讓觀眾又哭又笑，而以這部戲爆紅的趙又廷也在微博感性發文。

《三生三世》播出大結局，讓「三生三世大結局」、「楊冪之後再無白淺」登上微博熱搜榜，趙又廷昨深夜感性說：「桃花開滿桃花謝，戲終人散情還在。 我們演得如意，也希望大家看得順心。三生三世，歌頌白夜，十里桃林，隨時歡迎。 」​

趙又廷隨後也發表文章，除了感謝搭檔楊冪外，寫下：「未曾想，實現自己人生理想的，竟是戲中的夜華。」談到飾演的「夜華」，趙又廷認為，角色內斂隱忍、成熟穩重「能夠立體，不全然是因為我，而是他本身就是活的。我做到的，不過是還原一個，我認同的他罷了。」

而女主角楊冪也寫下：「願有歲月可回首，且以深情共白頭。感謝大家跟我們一起度過的一個月，祝大家都有三生三世的愛情。夜深似墨，素如白玉，桃花十里，淺笑風華。 ​」

(中時電子報)