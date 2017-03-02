三峽農會選舉涉賄 2理事長參選人交保
三峽農會理事長寶座競爭激烈，卻傳出有意參選理事長的李男、林男2人涉嫌行賄，檢調1日發動搜索約談行動，帶回李、林等共27人到案說明，今（2日）晨訊後諭令李男20萬交保，林男15萬交保，另18人分獲10到20萬元不等金額交保，其餘請回。
檢調查出，林姓男子為求當選三峽農會理事長，涉嫌向會員代表以10萬元至50萬元不等代價綁樁、買票，並於2月19日會員代表選舉投票後，招待多名當選的會員代表環島旅遊，要求1日理監事選舉，依指示投票給該陣營所推舉的特定理監事人選，以利他順利當選理事長。
檢調另發現李姓男子，也涉嫌以20萬元不等金額向多名農會代表參選人買票、綁樁，要求這些會員代表依指示投選給特定理監事人選，使他順利當選理事長。
(中時)
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