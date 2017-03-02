宜蘭蘇澳民宅火警 叔姪嗆傷

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宜蘭縣消防局說，蘇澳1間民宅火警2日凌晨發生火警，消防員在屋內3樓救出一對遭嗆傷的叔姪送醫，起火原因待調查。（宜蘭縣消防局提供）中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真 106年3月2日

宜蘭縣消防局說，蘇澳1間民宅火警今天凌晨發生火警，消防員在屋內3樓救出一對遭嗆傷的叔姪送醫，起火原因待調查。

宜蘭縣消防局在凌晨約5時30分獲報，蘇澳鎮頂寮路1間民宅起火，派遣當地分隊前往搶救。

消防局說，這場火勢約在5時50分熄滅，消防員在屋內3樓救出一對遭嗆傷的陳姓叔姪，送往醫院醫治。起火原因待進一步調查。1060302

(中央社)