國軍105年度毒品尿液篩檢確陽率0.07%

國防部今天說，國軍民國103年到105年毒品尿液篩檢分別78萬、94萬和105萬餘人次，確定陽性反應人數為649人、777人和735人，確陽率為0.08%、0.08%和0.07%，遠低於其他部會。

立法院外交及國防委員會今天邀請國防部長馮世寬專案報告「國軍反毒具體作為」。

根據國防部送至立法院的報告指出，從103年到105年分別篩檢78萬、94萬和105萬餘人次，全軍確定陽性反應人數為649人、777人和735人（入營新兵分別為483人、537人和401人），確陽率分別為0.08%、0.08%和0.07%。

報告指出，從103年到105年的入營新兵分別篩檢23萬、30萬和34萬餘人次，確定陽性反應為483人、537人和401人，確陽率分別為0.2%、0.17%和0.11%。

服役官兵從103年到105年的分別篩檢54萬、63萬和70萬餘人次，確定陽性反應為166人、240人和334人，確陽率分別為0.03%、0.03%和0.04%。

國防部指出，檢視歷年涉毒人員，以具毒品前科人員、入伍新訓人員及有事實足認有施用毒品嫌疑者為主，探究原因多為役前染有惡習，或受營外不當誘惑，國防部對這類人員會予以追蹤輔導；尿篩結果以義務役、軍事訓練役入伍新兵尿篩確陽率陽性比率為最高。

國防部比較104年各部會的尿液篩檢成果，指出該年度篩檢94萬人次，比其他部會都多，確陽率0.08%則明顯低於其他部會，教育部為4.66%、法務部為0.41%、經濟部0.18%、交通部0.05%、海巡署0.02%。

國防部分析，軍中涉毒事件大部分是透過新兵入營或收假篩尿方式查獲，另透過安全調查資料，查獲役前有毒品前科紀錄人員，也請各單位列為加強尿液篩檢和輔導人員。

國防部表示，已函請法務部研討修正「特定人員尿液採驗辦法」第3條第1款附表的國防部特定人員，修正後納入國軍官兵濫用藥物尿液篩檢作業規定；而為了完整掌握涉及持有或施用第3、4級毒品的人員，已協調法務部和內政部建立查詢和通報機制。1060302

(中央社)