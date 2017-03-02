川普素人效應 歐普拉也談參選總統

地產大亨川普成為美國總統，為沒有政治或公職經驗的素人打開白宮之路。過去堅決否認會參選總統的電視名嘴歐普拉，在訪問中似乎也改變說法。

歐普拉（Oprah Winfrey）1日在彭博電視（Bloomberg TV）主持人魯班斯坦（David Rubenstein）專訪中，對是否考慮參選美國總統，改變過去一貫否認的說法。

魯班斯坦問到，「妳有極高人氣，美國女性至今仍未打破玻璃天花板，是否想過競選總統，而且當選？」

歐普拉沉思說，「我從未考慮過這個問題，甚至參選的可能性。我只是認為，噢，噢？」

魯班斯坦追問，「明顯的，現在要當選總統無需政府經驗。」

歐普拉回應，「我也這樣認為，我過去的想法是，沒有經驗，懂得不多。但現在我認為，噢！」

非裔的歐普拉是美國少數打破種族藩籬與政治意識型態，最成功與富有的脫口秀主持人，擁有極高聲望。歐普拉活躍於媒體與商業領域，多次被詢問是否有意從政，但她與政治保持安全距離。

歐普拉1月在哥倫比亞廣播公司（CBS）的史蒂芬．柯貝爾（Stephen Colbert）深夜節目中回應參政的問題表示，「絕對不會，那不是我的興趣。」

川普上任未滿百日，但爭取連任的態勢明確。民主黨陣營可能人選雖多，但要求華府體制外另類人選的聲浪未減。1060302

(中央社)