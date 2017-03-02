福建高架橋斷裂 7人受傷

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中國大陸福建省龍岩市新羅區龍門鎮考塘村一座興建中的高架橋1日晚間7時30分左右斷裂，造成5名施工人員墜落、2輛貨車被砸，共計7人受傷。

央視新聞今天報導，這座高架橋應聲斷裂後，除橋面上的工作人員墜落，橋身還直接擊中下方的貨車，共造成7人受傷，其中1人傷勢較重，住進加護病房，其餘6人生命徵象穩定。

報導說，事發後，警消單位等第一時間赴現場搶救，正在調查事故原因。1060302

(中央社)