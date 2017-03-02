橋頭金門空氣品質差 達紅害等級

今天早上金門及高雄的橋頭地區空氣品質差，空氣品質指標（AQI）達紅色警示，民眾宜減少在戶外活動；西半部多處測站及馬祖呈橘色提醒，敏感族群要注意。

根據環保署空氣品質監測網，截至早上9時10分，金門及橋頭地區的空氣品質指標達到紅害的等級；西半部則包括北部的萬里、古亭、大園、觀音、湖口等，中部的竹山、彰化等，和雲嘉南、高屏地區的多數測站都呈現橘色提醒。

環保署提醒，在紅色警示區民眾如果有不適，如眼痛，咳嗽或喉嚨痛等，應減少體力消耗，特別是減少戶外活動。有心臟、呼吸道及心血管疾病患者、孩童及老年人，建議留在室內並減少體力消耗活動，必要外出應配戴口罩，而有氣喘的人可能需增加使用吸入劑頻率；至於橘色提醒的區域，敏感族群要特別注意。1060302

(中央社)