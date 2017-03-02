缺錢! 美墨圍牆現有資金只有2千萬美元

美墨圍牆區的工事正在進行，圖片攝於2017年1月25日。(圖/美聯社)

美墨圍牆區，圖片攝於2017年1月25日。(圖/美聯社)

川普剛剛發表完首場國會演說，演說中依舊誓言要建美墨圍牆，但卻沒提到墨西哥支付費用的問題，然而美國現有築牆的資金竟然只有2千萬美元(約新台幣6.16億元)，距離需要花216億美元(約新台幣6,648億元)才能建成的費用來說，可謂缺很大!

根據《路透社》(Reuters)報導，美國國土安全部的現有資金只有2千萬美元，川普希望立刻動工的美墨圍牆案，現在面臨缺錢窘境。

上周一份國土安全部發給國會預算人員的文件中，發現能夠用來立刻支付美墨圍牆各項費用的現有資金，經過確認後只有少少的2千萬美元，文件指出，這筆費用能夠應付興建圍牆原型，但是無法實際建造柵欄。代表說，如果真要讓美墨圍牆建築案動起來的話，白宮必須說服國會拿出合理費用來。

也就是說，川普除了必須強力要求國會拿出錢來補現有資金的不足以外，他勢必要大力施壓墨西哥掏錢出來，之後才可能補回美國納稅人民繳出來的錢。

(中時電子報)