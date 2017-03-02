為掌控第二島鏈 中國開建第三艘航母

圖為殲-15戰鬥機從遼寧艦上滑躍起飛。(新華社)

中國第二艘航空母艦001A型即將完工，另有消息人士稱中國為維護南海等主權和海外權益，已於上海開建第三艘航母，目標在掌控第二島鏈。

1983年中國向蘇聯訂購航母，進行改裝、建造得來「遼寧」號航母，是中國第一艘航母。中國的第二艘航空母艦，也是第一艘中國國產航空母艦001A型，在遼寧省大連市建造、即將完工，消息稱，該航母預計於2020年之前部署於南海艦隊。

日本《朝日新聞》網站報導，中國為了維護南海等主權和海外權益，致力於提高遠海作戰能力，重視海軍的姿態越來越明顯，不斷加快海軍建設。而第三艘航母正在上海建造中，將採用蒸汽或者電磁彈射。

據香港《南華早報》報導，中國航母遼寧艦日前進入西太平洋進行首次演練。在那次演練中，遼寧艦駛出包括日本琉球群島和台灣在內的所謂「第一島鏈」，進入太平洋海域進行了演練，「第一島鏈」已不構成多大影響。

由於現代戰爭的主力是導彈和航空戰力，因此中國需要在盡可能遠離本土的地方部署戰力，拓展作戰空間。部署航母被視為戰略重點，因而受到重視。所以中國描繪的下一步戰略就是通過部署航母，確立以關島為中心的「第二島鏈」內的製海權。

(中時電子報)