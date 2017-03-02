飲用水質頻出包 李應元：加強監測

繼媒體報導淨水場鋁含量過高，引發譁然後，再爆出淨水場含有塑化劑，且含量超過WHO(世界衛生組織)建議值，環保署長李應元表示，讓水符合健康標準，是環保署和台水的立場，但因為水土保持的關係，水質容易變得混濁，以後每次水災風災後，也都會確認品質。

李應元說，未來一定會更密集加強監測，以維護國人健康為主。此外，雲林縣政府將六輕許可證審查由5年縮短為2年，並減核生煤使用量2成，台塑提行政訴訟遭高等行政法院駁回。李應元認為，訴願是台塑的權力，但地方有空氣品質的防治計畫，希望從三級防制區降到二級，無論是固定汙染源、移動汙染源，都需要汰舊換新，大家一起努力。

(中時)