NBA》詹姆斯：騎士簽波格特 就為對付勇士
騎士最近先後找來戴隆威廉斯、波格特兩名前小牛球員補進，除了讓「小皇帝」詹姆斯龍心大悅，更暗示簽下波格特，就為了對付很可能在今年總冠軍賽遇上的勇士，畢竟波格特是勇士2015年奪冠成員之一，也對勇士球員與戰術很了解。
「現在外界過度渲染我們跟勇士的對決，但我們不能忽略聯盟其他球隊，」詹姆斯2日表示，「反正這個球季我們不會再跟勇士在例行賽碰頭了，假如兩隊真能從東、西區季後賽突圍而出，到了總冠軍賽，我們再來看看會發生什麼。」
自從詹姆斯抱怨騎士高層補強不力後，騎士先後簽下柯佛、戴瑞克威廉斯、戴隆威廉斯與波格特，陣容是否比上季更強，詹皇語帶保留表示，「我不知道，上季我們大部分時間人員整齊，也拿到冠軍，本季卻傷病不少，還有待觀察吧。」
起碼2日騎士與塞爾提克之戰，騎士迎來戴隆威廉斯的首次上場，甚至主力射手J.R.史密斯也跟球隊來到客場觀戰，證明他的右手拇指手術恢復情況良好，有可能近期宣告復出，等到波格特也上場，騎士將會越來越強大。
(中時電子報)
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