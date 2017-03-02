沙國國王陣仗大 出國帶賓士車與升降機

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可以想像沙烏地阿拉伯國王出國的陣仗嗎？除了約1500人隨行，他還帶了加長型賓士禮車與獨立式升降機。

沙烏地阿拉伯國王沙爾曼今天抵達世界穆斯林人口最多的國家印尼，展開9天旅程，為將近50年來首位造訪印尼的沙烏地元首。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，沙爾曼會先到雅加達與西爪哇省幾天，然後前往印尼最受歡迎的觀光勝地峇里島，此趟印尼行程為他長達1個月的亞洲之旅的一部份。先前他已經去過馬來西亞，接著他還會去中國大陸、日本與馬爾地夫。

且根據媒體報導，他可不是輕裝簡行。

「雅加達郵報」（Jakarta Post）報導， 印尼貨運公司Jasa Angkasa Semesta（JAS）表示，沙爾曼此行帶了重達459公噸的行李，裡頭包含兩輛賓士S600加長型禮車與兩部獨立式升降機。

然而，龐大的行李只是沙爾曼出訪陣仗的一小部分，根據印尼新聞社安塔拉（Antara），沙爾曼此行約1500人隨行，其中包含10名沙國部長、25名王子與800名參訪團代表，分批於3週內搭乘36班飛機抵達印尼。

JAS表示，公司派出572名員工負責處理沙爾曼的行程。

為了保護沙爾曼的安全，印尼政府也在雅加達、西爪哇與峇里島部署1萬名警力。（譯者：中央社許湘欣）1060302

(中央社)